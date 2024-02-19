Авианалет на село Ольховатка: правоохранители показали последствия атаки, и возбудили уголовное производство
Киев • УНН
Гражданская женщина получила ранения в результате авиаударов российских сил по селу в Купянском районе Харьковской области, Украина.
Как выглядит село Ольховатка после авианалета россиян показали в Харьковской областной прокуратуре. В ведомстве также отметили, что по факту этого обстрела, во время которого была травмирована женщина, уже начали расследование, передает УНН.
В результате авиаударов по селу на Купянщине травмирована мирная жительница. Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Детали
По данным следствия, 19 февраля примерно в 17:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по с. Ольховатка Купянского района.
По предварительным данным, враг сбросил на село две авиабомбы прямо на жилые кварталы. Из-под завалов одного из разрушенных домов спасатели достали раненую женщину.
Под завалами находилась 74-летняя женщина. Спасатели освободили ее. После чего на пожарном автомобиле транспортировали пострадавшую на встречу бригаде экстренной медицинской помощи и передали медикам.
Напомним
Ранее сообщалось, что армия рф сбросила на село Ольховатка, что на Харьковщине, авиационные бомбы. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, есть разрушенные дома, одну женщину достали из-под завалов
Авианалет на село Ольховатка: правоохранители показали последствия атаки, и возбудили уголовное производство
Гражданская женщина получила ранения в результате авиаударов российских сил по селу в Купянском районе Харьковской области, Украина.
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