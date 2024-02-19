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Авианалет на село Ольховатка: правоохранители показали последствия атаки, и возбудили уголовное производство

Авианалет на село Ольховатка: правоохранители показали последствия атаки, и возбудили уголовное производство

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 20:36  •  8282 просмотра

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Гражданская женщина получила ранения в результате авиаударов российских сил по селу в Купянском районе Харьковской области, Украина.

Как выглядит село Ольховатка после авианалета россиян показали в Харьковской областной прокуратуре. В ведомстве также отметили, что по факту этого обстрела, во время которого была травмирована женщина, уже начали расследование, передает УНН.

В результате авиаударов по селу на Купянщине травмирована мирная жительница. Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

- сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным следствия, 19 февраля примерно в 17:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по с. Ольховатка Купянского района.

По предварительным данным, враг сбросил на село две авиабомбы прямо на жилые кварталы. Из-под завалов одного из разрушенных домов спасатели достали раненую женщину.

Под завалами находилась 74-летняя женщина. Спасатели освободили ее. После чего на пожарном автомобиле транспортировали пострадавшую на встречу бригаде экстренной медицинской помощи и передали медикам.

- рассказали в ГСЧС.

Напомним

Ранее сообщалось, что армия рф сбросила на село Ольховатка, что на Харьковщине, авиационные бомбы. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, есть разрушенные дома, одну женщину достали из-под завалов

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Авианалет на село Ольховатка: правоохранители показали последствия атаки, и возбудили уголовное производство

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