Окупанти скинули авіаційні бомби на село у Харківській області: з-під завалів дістали жінку
Київ • УНН
Російська армія скинула авіабомби на село Вільхуватка в Харківській області, зруйнувавши два будинки і пошкодивши ще десять, одну жінку врятували з-під завалів.
Армія рф скинула на село Вільхуватка, що на Харківщині, авіаційні бомби. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є зруйновані будинку, одну жінку дістали з-під завалів, передає УНН.
"Близько 17:00 російські окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп'янського району керованими авіаційними бомбами. Зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10. Одну жінку деблокували з-під завалів та надають медичну допомогу", - повідомив Синєгубов.
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