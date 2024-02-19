Оккупанты сбросили авиационные бомбы на село в Харьковской области: из-под завалов достали женщину

"Грузия - не россия": Зурабишвили заявила, что Навального и Саакашвили нельзя сравнивать

Президент Грузии Зурабишвили считает неправильным сравнивать российского оппозиционера Навального, который недавно умер в тюрьме, с заключенным бывшим президентом Грузии Саакашвили, говоря, что их ситуации отличаются, и Грузия - не россия.