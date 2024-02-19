Оккупанты сбросили авиационные бомбы на село в Харьковской области: из-под завалов достали женщину
Киев • УНН
Российская армия сбросила авиабомбы на село Ольховатка в Харьковской области, разрушив два дома и повредив еще десять, одну женщину спасли из-под завалов.
Армия рф сбросила на село Ольховатка, что на Харьковщине, авиационные бомбы. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, есть разрушенные дома, одну женщину достали из-под завалов, передает УНН.
"Около 17:00 российские оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района управляемыми авиационными бомбами. Разрушены 2 частных дома, повреждены 10. Одну женщину деблокировали из-под завалов и оказывают медицинскую помощь", - сообщил Синегубов.
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Оккупанты сбросили авиационные бомбы на село в Харьковской области: из-под завалов достали женщину
Российская армия сбросила авиабомбы на село Ольховатка в Харьковской области, разрушив два дома и повредив еще десять, одну женщину спасли из-под завалов.
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