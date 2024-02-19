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Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: попали на территорию предприятия, есть пострадавшие

Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: попали на территорию предприятия, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 13:16  •  6138 просмотра

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В результате российского обстрела промышленного объекта в Волчанске Харьковской области ранения получили двое охранников.

Армия рф в понедельник утром ударила по Волчанску Харьковской области, попала на территорию гражданского предприятия. В результате вражеского удара получили ранения два человека. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН

По данным следствия, 19 февраля около 9:45 оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск. Зафиксировано попадание на территорию гражданского предприятия, повреждены здания и автомобиль

- говорится в сообщении прокуратуры.

Детали 

В результате вражеского удара по Волчанску получили ранения двое мужчин в возрасте 37 и 36 лет. Оба - охранники предприятия. Сейчас пострадавшие госпитализированы в больницу, указали в прокуратуре. 

По предварительным данным, вооруженные силы рф обстреляли город из минометов. 

Под процессуальным руководством Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Удар рф по Волчанским Хуторам в Харьковской области унес жизнь еще одного человека19 февраля 2024, 08:42 • 21974 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков
Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: влучили на територію підприємства, є постраждалі
Occupants shelled Vovchansk in Kharkiv region: they hit the territory of the enterprise, there are victims
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