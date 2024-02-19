Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: попали на территорию предприятия, есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате российского обстрела промышленного объекта в Волчанске Харьковской области ранения получили двое охранников.
Армия рф в понедельник утром ударила по Волчанску Харьковской области, попала на территорию гражданского предприятия. В результате вражеского удара получили ранения два человека. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
По данным следствия, 19 февраля около 9:45 оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск. Зафиксировано попадание на территорию гражданского предприятия, повреждены здания и автомобиль
Детали
В результате вражеского удара по Волчанску получили ранения двое мужчин в возрасте 37 и 36 лет. Оба - охранники предприятия. Сейчас пострадавшие госпитализированы в больницу, указали в прокуратуре.
По предварительным данным, вооруженные силы рф обстреляли город из минометов.
Под процессуальным руководством Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Удар рф по Волчанским Хуторам в Харьковской области унес жизнь еще одного человека19 февраля 2024, 08:42 • 21974 просмотра
Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: попали на территорию предприятия, есть пострадавшие
В результате российского обстрела промышленного объекта в Волчанске Харьковской области ранения получили двое охранников.
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