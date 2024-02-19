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Удар рф по Волчанским Хуторам в Харьковской области унес жизнь еще одного человека

Удар рф по Волчанским Хуторам в Харьковской области унес жизнь еще одного человека

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 08:42  •  6419 просмотра

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Количество жертв российского обстрела украинского села Волчанские Хутора 16 февраля возросло до двух после того, как раненый 50-летний мужчина скончался от полученных ранений в больнице.

Количество жертв вражеского обстрела 16 февраля села Волчанские Хутора, что в Харьковской области, возросло до двух - в больнице умер раненый 50-летний мужчина, сообщает Харьковская ОВА, передает УНН.

Детали

"К сожалению, сегодня в больнице умер 50-летний житель села Волчанские Хутора Чугуевского района, который получил осколочные ранения в результате вражеского обстрела населенного пункта 16 февраля", - говорится в сообщении ОВА в соцсетях.

Отмечается, что мужчина находился в тяжелом состоянии.

Напомним

16 февраля оккупационные войска рф нанесли удар по селу Волчанские Хутора в Харьковской области. В результате артиллерийского обстрела, как было известно, погиб один человек, другой получил ранения.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
chukhuevЧухуев
kharkivХарьков
Удар рф по Вовчанських Хуторах на Харківщині забрав життя ще однієї людини
Russian strike on Vovchanski Khutory in Kharkiv region claims another life
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Удар рф по Волчанским Хуторам в Харьковской области унес жизнь еще одного человека

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