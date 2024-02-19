Удар рф по Волчанским Хуторам в Харьковской области унес жизнь еще одного человека
Киев • УНН
Количество жертв российского обстрела украинского села Волчанские Хутора 16 февраля возросло до двух после того, как раненый 50-летний мужчина скончался от полученных ранений в больнице.
Количество жертв вражеского обстрела 16 февраля села Волчанские Хутора, что в Харьковской области, возросло до двух - в больнице умер раненый 50-летний мужчина, сообщает Харьковская ОВА, передает УНН.
Детали
"К сожалению, сегодня в больнице умер 50-летний житель села Волчанские Хутора Чугуевского района, который получил осколочные ранения в результате вражеского обстрела населенного пункта 16 февраля", - говорится в сообщении ОВА в соцсетях.
Отмечается, что мужчина находился в тяжелом состоянии.
Напомним
16 февраля оккупационные войска рф нанесли удар по селу Волчанские Хутора в Харьковской области. В результате артиллерийского обстрела, как было известно, погиб один человек, другой получил ранения.
Удар рф по Волчанским Хуторам в Харьковской области унес жизнь еще одного человека
Количество жертв российского обстрела украинского села Волчанские Хутора 16 февраля возросло до двух после того, как раненый 50-летний мужчина скончался от полученных ранений в больнице.
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