Удар рф по Волчанским Хуторам в Харьковской области унес жизнь еще одного человека

Количество жертв вражеского обстрела 16 февраля села Волчанские Хутора, что в Харьковской области, возросло до двух - в больнице умер раненый 50-летний мужчина, сообщает Харьковская ОВА, передает УНН.

Детали

"К сожалению, сегодня в больнице умер 50-летний житель села Волчанские Хутора Чугуевского района, который получил осколочные ранения в результате вражеского обстрела населенного пункта 16 февраля", - говорится в сообщении ОВА в соцсетях.

Отмечается, что мужчина находился в тяжелом состоянии.

Напомним

16 февраля оккупационные войска рф нанесли удар по селу Волчанские Хутора в Харьковской области. В результате артиллерийского обстрела, как было известно, погиб один человек, другой получил ранения.