Удар рф по Вовчанських Хуторах на Харківщині забрав життя ще однієї людини

Кількість жертв ворожого обстрілу 16 лютого села Вовчанські Хутори, що на Харківщині, зросла до двох - у лікарні помер поранений 50-річний чоловік, повідомляє Харківська ОВА, передає УНН.

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"На жаль, сьогодні в лікарні помер 50-річний житель села Вовчанські Хутори Чугуївського району, який зазнав уламкових поранень внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту 16 лютого", - ідеться в повідомленні ОВА у соцмережах.

Зазначається, що чоловік перебував у тяжкому стані.

Нагадаємо

16 лютого окупаційні війська рф завдали удару по селу Вовчанські Хутори на Харківщині. В результаті артилерійського обстрілу, як було відомо, загинув один чоловік, інший отримав поранення.