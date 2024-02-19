Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: влучили на територію підприємства, є постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу промислового об'єкту у Вовчанську Харківської області поранення отримали двоє охоронців.
Армія рф у понеділок вранці вдарила по Вовчанську Харківської області, влучила на територію цивільного підприємства. Внаслідок ворожого удару отримали поранення двоє людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
За даними слідства, 19 лютого близько 9:45 окупанти вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджено будівлі та автомобіль
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Внаслідок ворожого удару по Вовчанську отримали поранення двоє чоловіків віком 37 та 36 років. Обидва — охоронці підприємства. Наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні, вказали в прокуратурі.
За попередніми даними, збройні сили рф обстріляли місто з мінометів.
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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