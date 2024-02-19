Авіаналіт на село Вільхуватка: правоохоронці показали наслідки атаки, та порушили кримінальне провадження
Київ • УНН
Цивільна жінка отримала поранення в результаті авіаударів російських сил по селу в Куп'янському районі Харківської області, Україна.
Як виглядає село Вільхуватка після авіанальоту росіян показали у Харківській обласній прокуратурі. У відомстві також зазначили, що за фактом цього обстрілу, під час якого було травмовано жінку, вже почали розслідування, передає УНН.
Внаслідок авіаударів по селу на Купʼянщині травмовано мирну мешканку. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Деталі
За даними слідства, 19 лютого приблизно о 17:00 збройні сили рф завдали авіаудари по с. Вільхуватка Купʼянського району.
За попередніми даними, ворог скинув на село дві авіабомби прямо на житлоі квартали. З-під завалів одного зі зруйнованих будинків рятувальники дістали поранену жінку.
Під завалами знаходилась 74-річна жінка. Рятувальники визволили її. Після чого на пожежному автомобілі транспортували постраждалу на зустріч бригаді екстреної медичної допомоги та передали медикам.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що армія рф скинула на село Вільхуватка, що на Харківщині, авіаційні бомби. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є зруйновані будинку, одну жінку дістали з-під завалів