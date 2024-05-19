Враг обстрелял Сумскую область 9 раз: пострадавших нет

Ночью и утром российские войска совершили девять обстрелов населенных пунктов и приграничных районов Сумской области, зафиксирован 21 взрыв. Они применяли FPV-дроны, артиллерию, минометы и сбрасывали мины. Пишет УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Ночью и утром российские войска провели девять обстрелов по приграничным районам и населенным пунктам Сумской области, в результате чего произошел 21 взрыв. Обстрелы произошли в таких общинах:

Хотинская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов).



Эсманская громада: осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).



Середино-Будская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).



Краснопольская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.



Белопольская громада: нанесены удары FPV дронами (3 взрыва).



Напомним

Ночью в результате противовоздушного боя все 37 вражеских беспилотников были сбиты в разных областях Украины.