Ворог обстріляв Сумщину 9 разів: постраждалих немає
Київ • УНН
російські війська дев'ять разів обстріляли населені пункти та прикордонні райони Сумської області, внаслідок чого стався 21 вибух від артилерії, мінометів, мін та ударів безпілотників.
Вночі та вранці російські війська здійснили дев'ять обстрілів населених пунктів та прикордонних районів Сумської області, зафіксовано 21 вибух. Вони застосовували FPV-дрони, артилерію, міномети та скидали міни. Пише УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Вночі та вранці російські війська провели дев'ять обстрілів по прикордонних районах і населеним пунктам Сумської області, в результаті чого відбувся 21 вибух. Обстріли відбулися у таких громадах:
- Хотінська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух).
- Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).
- Краснопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: завдано ударів FPV дронами (3 вибухи).
Нагадаємо
Уночі у результаті протиповітряного бою всі 37 ворожих безпілотників були збиті у різних областях України.