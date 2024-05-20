Враг обстрелял Степногорск в Запорожье: есть погибший

Российские войска в понедельник, 20 мая, обстреляли гражданские дома прифронтового Степногорска Запорожской области, в результате чего погиб человек. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Оккупанты обстреляли прифронтовой Степногорск Запорожской области и убили человека. россияне снова били по гражданским домам. От вражеского обстрела погиб мужчина - написал Федоров в Telegram.

По его словам, в результате атаки врага есть разрушения.

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В течение 19 мая оккупанты 378 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнём находились 8 населённых пунктов. Один мужчина ранен во время вражеской атаки по Пологовскому району.