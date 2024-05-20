Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
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Враг обстрелял Степногорск в Запорожье: есть погибший
Российские войска обстреляли жилые дома в Степногорске Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.
Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа
Прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа после 8 октября 2023 года.
21 мая в Иране похоронят президента Раиси и членов делегации, погибших в авиакатастрофе
Похороны Раиси и лиц, которые его сопровождали, состоятся 21 мая в городе Тебриз.
Бизнес-форум национальной идентичности: в Киеве состоялось мероприятие, которое объединило успешные общины и предпринимателей
Бизнес-форум национальной идентичности в Киеве собрал более 300 предпринимателей, бизнес-лидеров и представителей общественности для обмена опытом, разработки новых проектов и укрепления украинской идентичности через культурные инициативы.
Следствие по делу Гринкевича о взятке на 500 тыс. долл. завершили - ГБР
Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении львовского бизнесмена, который пытался подкупить одного из руководителей ГБР за 500 тысяч долларов.
Синегубов: линия фронта на Севере - стабилизирована
ВСУ стабилизировали продвижение сс рф по территории севера Харьковской области. Оккупанты пытаются продвигаться по Липецкому и Слобожанскому направлениям, но их попытки остановлены.
В Польше задержали украинца, который солгал полиции, что у него похитили миллион евро
58-летний украинец был задержан в Польше за ложные показания о краже почти 2 миллионов злотых (около 900 000 евро). Полиция обнаружила, что эти деньги ему не принадлежали, поэтому ближайшие три месяца он проведет под стражей.
Мелони, Орбан и Ле Пен поддержали испанских ультраправых на европейских выборах
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен объявили о поддержке испанской ультраправой партии Vox накануне выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.
Метеорологическое лето пришло в Киев на неделю позже, чем обычно
Метеорологическое лето пришло в Киев 18 мая, на неделю позже среднемноголетней нормы, что ознаменовало завершение 115-дневной метеорологической весны, которая превысила климатическую норму на полтора месяца.
В Николаевской области ПВО отработала по вражескому дрону-разведчику
В Николаевской области средства противовоздушной обороны отработали по вражескому разведывательному беспилотнику, сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.