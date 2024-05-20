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Окупанти 378 разів обстріляли Запоріжжя, є поранений

Окупанти 378 разів обстріляли Запоріжжя, є поранений

Київ • УНН

 • 40740 перегляди

За добу російські окупанти 378 разів обстріляли Запорізьку область, поранивши одну людину та пошкодивши житлові будинки у 8 населених пунктах.

Впродовж доби окупанти 378 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Одного чоловіка поранено під час ворожої атаки по Пологівському району. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Зокрема:

  • Ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці.
  • 170 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 19 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Левадне.
  • 187 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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