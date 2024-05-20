Ворог обстріляв Степногірськ на Запоріжжі: є загиблий
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житлові будинки у Степногірську Запорізької області, внаслідок чого загинув чоловік.
Російські війська у понеділок, 20 травня, обстріляли цивільні будинки прифронтового Степногірська Запорізької області, унаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Окупанти обстріляли прифронтовий Степногірськ Запорізької області і вбили людину. росіяни знову гатили по цивільних будинках. Від ворожого обстрілу загинув чоловік
За його словами, внаслідок атаки ворога є руйнування.
Доповнення
Впродовж 19 травня окупанти 378 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Одного чоловіка поранено під час ворожої атаки по Пологівському району.