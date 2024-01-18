Враг обстрелял приграничные общины Сумщины и Черниговщины: за сутки 77 взрывов
Киев • УНН
российские оккупанты 15 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 77 взрывов, обошлось без жертв. Во время обстрелов использовалось разнообразное оружие, в результате чего были повреждены некоторые здания и объекты инфраструктуры.
российские захватчики за прошедшие сутки осуществили 15 обстрелов приграничных территорий Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 77 взрывов из различных видов вооружения. Обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на ОК "Север".
российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 15 обстрелов (77 взрывов) из разных видов вооружения,
Детали
Черниговская область
Семеновская община:
- Карповичи - 3 обстрела: 12 приходов, вероятно ствольная артиллерия. В результате обстрела повреждены домовладения и дом;
- Заречье - 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия; Блешня - 2 обстрела: 14 приходов, вероятно миномет 120 мм;
- Леонивка - 8 приходов, вероятно миномет 82 мм.
Сновская община:
- Елино - 7 приходов, вероятно миномет 120 мм. Городнянская община: Гасичевка - 18 приходов, вероятно РСЗО.
Сумская область
Шосткинский район:
- Волковка - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм;Ромашково - 2 обстрела: 5 приходов, вероятно ствольная артиллерия. В результате обстрела поврежден дом;
- Сосновка - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм;Рожковичи - 2 прихода, вероятно миномет 82 мм;
- Прогресс - 2 прихода, вероятно ствольная артиллерия.
Отмечается, что, информации о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксировано.
Напомним
российские войска за прошедшие сутки 179 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, применили 42 беспилотника. Есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры.
Враг обстрелял приграничные общины Сумщины и Черниговщины: за сутки 77 взрывов
российские оккупанты 15 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 77 взрывов, обошлось без жертв. Во время обстрелов использовалось разнообразное оружие, в результате чего были повреждены некоторые здания и объекты инфраструктуры.
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