Враг обстрелял приграничные общины Сумщины и Черниговщины: за сутки 77 взрывов

Пакистан нанес удары по объектам в Иране после атаки Тегерана

Пакистан нанес военные удары по укрытиям боевиков-сепаратистов в Иране, что привело к эскалации напряженности в отношениях между двумя соседями. Это произошло после того, как Иран, по сообщениям, нанес высокоточные ракетные удары по опорным пунктам боевиков в Пакистане, что привело к серьезной эскалации напряженности на их общей границе.