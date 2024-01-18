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Враг обстрелял приграничные общины Сумщины и Черниговщины: за сутки 77 взрывов

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 08:34  •  16058 просмотра

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российские оккупанты 15 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 77 взрывов, обошлось без жертв. Во время обстрелов использовалось разнообразное оружие, в результате чего были повреждены некоторые здания и объекты инфраструктуры.

российские захватчики за прошедшие сутки осуществили 15 обстрелов приграничных территорий Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 77 взрывов из различных видов вооружения. Обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на ОК "Север".

российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 15 обстрелов (77 взрывов) из разных видов вооружения,

- говорится в сообщении.

Детали

Черниговская область

Семеновская община:

  • Карповичи - 3 обстрела: 12 приходов, вероятно ствольная артиллерия. В результате обстрела повреждены домовладения и дом;
  • Заречье - 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия; Блешня - 2 обстрела: 14 приходов, вероятно миномет 120 мм;
  • Леонивка - 8 приходов, вероятно миномет 82 мм.

Сновская община:

  • Елино - 7 приходов, вероятно миномет 120 мм. Городнянская община: Гасичевка - 18 приходов, вероятно РСЗО.

Сумская область

Шосткинский район:

  • Волковка - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм;Ромашково - 2 обстрела: 5 приходов, вероятно ствольная артиллерия. В результате обстрела поврежден дом;
  • Сосновка - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм;Рожковичи - 2 прихода, вероятно миномет 82 мм;
  • Прогресс - 2 прихода, вероятно ствольная артиллерия.

Отмечается, что, информации о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксировано.

Напомним

российские войска за прошедшие сутки 179 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, применили 42 беспилотника. Есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Ворог обстріляв прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини: за добу 77 вибухів
Enemy shells border communities of Sumy and Chernihiv regions: 77 explosions in 24 hours
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Враг обстрелял приграничные общины Сумщины и Черниговщины: за сутки 77 взрывов

российские оккупанты 15 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 77 взрывов, обошлось без жертв. Во время обстрелов использовалось разнообразное оружие, в результате чего были повреждены некоторые здания и объекты инфраструктуры.

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