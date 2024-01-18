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Ворог обстріляв прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини: за добу 77 вибухів

Ворог обстріляв прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини: за добу 77 вибухів

Київ • УНН

 • 25180 перегляди

російські окупанти 15 разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, внаслідок чого сталося 77 вибухів, обійшлося без жертв. Під час обстрілів використовувалася різноманітна зброя, внаслідок чого було пошкоджено деякі будівлі та об'єкти інфраструктури.

російські загарбники минулої доби здійснили 15 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей. Всього впродовж доби нараховано 77 вибухів із різних видів озброєння. Обійшлось без постраждалих, пише УНН з посиланням на ОК "Північ".

російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 15 обстрілів (77 вибухів) із різних видів озброєння,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Чернігівська область

Семенівська громада:

  • Карповичі – 3 обстріли: 12 приходів, ймовірно ствольна артилерія. В результаті обстрілу пошкоджено домоволодіння та будинок;
  • Заріччя - 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія;Блешня – 2 обстріли: 14 приходів, ймовірно міномет 120 мм;
  • Леонівка - 8 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

Сновська громада:

  • Єліне - 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм.Городнянська громада:Гасичівка - 18 приходів, ймовірно РСЗВ.

Сумська область

Шосткинський район:

  • Вовківка - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм;Ромашкове – 2 обстріли: 5 приходів, ймовірно ствольна артилерія. В результаті обстрілу пошкоджено будинок;
  • Соснівка - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм;Рожковичі – 2 приходи, ймовірно міномет 82 мм;
  • Прогрес - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія.

Зазначається, що, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.

Нагадаємо

російські війська минулої доби 179 разів вдарили по населених пунктах Запорізької області, зокрема, застосували 42 безпілотники. Є повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури.

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