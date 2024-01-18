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Ворог за добу обстріляв Запорізьку область майже 180 разів: є руйнування

Київ • УНН

 • 24845 перегляди

Російські війська 179 разів обстріляли Запорізьку область України за добу, спричинивши руйнування будівель та інфраструктури.

російські війська минулої доби 179 разів вдарили по населених пунктах Запорізької області, зокрема, застосували 42 безпілотника. Є повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Про це у четвер повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Минулої доби рашисти завдали 179 ударів по 25 містах та селах Запорізької області 

- написав Малашко у Telegram.

Деталі

128 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Приютного, Чарівного, Новоданилівки, Новоандріївки, Лугівського, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

42 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Гуляйпільське, Левадне, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку, Полтавку, Малинівку, Чарівне, Степове та П'ятихатки. Окупанти вгатили авіаснарядами по Роботиному та Новодарівці, а також здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоіванівки, Роботиного та Малої Токмачки.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих

- вказав Малашко.

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