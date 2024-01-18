Враг за сутки обстрелял Запорожскую область почти 180 раз: есть разрушения

российские войска за прошедшие сутки 179 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, применили 42 беспилотника. Есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры. Об этом в четверг сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

За прошедшие сутки рашисты нанесли 179 ударов по 25 городам и селам Запорожской области - написал Малашко в Telegram.

Детали

128 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Приютного, Чаривного, Новоданиловки, Новоандреевки, Луговского, Белогорья, Каменского, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.

42 вражеских беспилотника атаковали Гуляйполе, Гуляйпольское, Левадное, Роботино, Новодаровку, Малую Токмачку, Полтавку, Малиновку, Волшебное, Степное и Пятихатки. Оккупанты ударили авиаснарядами по Роботино и Новодаровке, а также осуществили 7 РСЗО-обстрелов Новоивановки, Роботино и Малой Токмачки.

Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших - указал Малашко.

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