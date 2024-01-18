Враг за сутки обстрелял Запорожскую область почти 180 раз: есть разрушения
Российские войска 179 раз обстреляли Запорожскую область Украины за сутки, вызвав разрушения зданий и инфраструктуры.
Байден встретился с лидерами Конгресса для обсуждения помощи Украине
Президент Джо Байден встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление срочной помощи Украине, включая средства противовоздушной обороны и артиллерию. Президент призвал Конгресс к быстрым действиям, чтобы профинансировать эту помощь и продемонстрировать решимость США в решении украинского кризиса.
США нанесли четвертый удар по хуситам в Йемене менее чем за неделю
США провели очередную серию ударов против хуситов в Йемене, что стало четвертой атакой менее чем за неделю.
В россии ночью в нескольких областях было шумно: один из дронов упал на территорию нефтяного терминала в ленинградской области - росСМИ
Атаки беспилотников на морской порт и нефтяной терминал в ленинградской области россии вызвали взрыв и пожар.
Сумскую область ночью враг обстрелял из артиллерии и СПГ: девять взрывов
Российские войска обстреляли Сумскую область Украины из СПГ и ствольной артиллерии, в результате чего произошло девять взрывов в двух громадах, сообщает Сумская областная военная администрация.
В Хмельницкой области ночью силы ПВО обезвредили три вражеских БпЛА
Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области обезвредили три "шахеда", благодаря чему не был нанесен ущерб гражданскому населению и объектам инфраструктуры.
На Николаевщине обломки сбитых вражеских дронов упали на территорию агропредприятия
российские войска ночью атаковали Николаевскую область с помощью беспилотников, обломки сбитых БпЛА повредили помещение агропредприятия.
Атака рф на Чугуев: количество пострадавших возросло
Российские войска атаковали 19 населенных пунктов в Харьковской области Украины, в том числе Чугуев.
Более 1,1 тыс. грузовиков за сутки пересекли границу на ПП "Ягодин" - ГПСУ
Более 1,1 тыс. грузовиков пересекли пункт пропуска "Ягодин" на польской границе за сутки.
Румынские протестующие планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Румынские протестующие, среди которых автоперевозчики и фермеры, планируют заблокировать пункт пропуска Халмеу-Дяково на румынско-украинской границе, что, вероятно, повлияет на движение грузовиков. Блокада, однако, не повлияет на движение легковых автомобилей и автобусов.