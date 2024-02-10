Враг обстрелял Очаков и районы вблизи Николаева, обошлось без жертв

На Николаевщине российские военные 9 и 10 февраля нанесли удары по акватории и городу Очаков Очаковской громады, а также по селу Черноморка Черноморской громады. Раненых и погибших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Вчера, 9 февраля, в 09:15, 10:26, 11:04, 13:07 и сегодня, 10 февраля, в 04:51 и 07:17 вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Последствия утреннего обстрела уточняются говорится в сообщении.

Виталий Ким добавил, что вечером, 9 февраля, в результате вражеского артиллерийского обстрела в 19:37 и 21:19 в г. Очаков Очаковской громады повреждено хозяйственное здание. Пострадавших нет.

Также в 19:45 враг нанес артиллерийские обстрелы по с. Черноморка Черноморской громады. Поврежден двухэтажный жилой дом. Пострадавших нет.

В результате вечерних обстрелов громад повреждены линии электропередачи. Ряд населенных пунктов были обесточены, сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

На Николаевщине в результате атаки россиян повреждена линия электропередачи