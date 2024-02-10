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Ворог обстріляв Очаків та райони поблизу Миколаєва, обійшлося без жертв

Ворог обстріляв Очаків та райони поблизу Миколаєва, обійшлося без жертв

Київ • УНН

 • 31273 перегляди

Російські військові атакували акваторії та міста в Миколаївській області України 9 та 10 лютого, пошкодивши будівлі, але не спричинивши поранень чи загибелі людей.

На Миколаївщині російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади. Поранених та загиблих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Учора, 9 лютого, о 09:15, 10:26, 11:04, 13:07 та сьогодні, 10 лютого, о 04:51 та 07:17 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Наслідки ранкового обстрілу уточнюються

йдеться у повідомленні.

Віталій Кім додав, що увечері, 9 лютого, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу о 19:37 та 21:19 у м. Очаків Очаківської громади пошкоджена господарська будівля. Постраждалих немає.

Також о 19:45 ворог завдав артилерійських обстрілів по с. Чорноморка Чорноморської громади. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Постраждалих немає.

Внаслідок вечірніх обстрілів громад пошкоджено лінії електропередачі. Низку населених пунктів було знеструмлено, наразі ведуться роботи з відновлення електропостачання.

На Миколаївщині внаслідок атаки росіян пошкоджено лінію електропередачі10.02.24, 00:12 • 28064 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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