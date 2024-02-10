На Миколаївщині внаслідок атаки росіян пошкоджено лінію електропередачі
Київ • УНН
У Миколаївській області України пошкоджено лінію електропередач внаслідок атаки безпілотника, здійсненої російськими військами.
У Миколаївській області внаслідок дронової атаки російських окупантів пошкоджено лінію електропередачі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм, передає УНН.
Деталі
Попередньо без руйнувань. Є пошкодження лінії електропередачі. Відновимо швидко
Раніше в області була оголошена повітряна тривога.
На Миколаївщині вночі знищили "шахед", внаслідок ворожих атак поранена лікарка "швидкої"09.02.24, 08:42 • 27739 переглядiв
Нагадаємо
Ввечері російські окупанти завдали ударів "шахедами" по півню України. Вибухи лунали на Харківщині, Харкові та Одесі.
У Великому Бурлуку внаслідок удару РФ пошкоджені лікарня та ресторан10.02.24, 00:02 • 26887 переглядiв