Враг обстрелял Херсонскую область: среди пострадавших есть ребенок

За минувшие сутки россияне обстреляли объект критической инфраструктуры, образовательные учреждения и жилые дома. В результате этого пострадали 6 человек, из них один ребенок. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Приднепровское, Камышаны, Антоновка, Ингулец, Станислав, Ромашково, Понятовка, Велетенское, Софиевка, Инженерное, Кизомис, Томина Балка, Первомайское, Берислав, Нововоронцовка, Золотая Балка, Заможное, Одрадокаменка, Новокаиры, Змиевка и город Херсон.

российские военные нанесли удары по объекту критической инфраструктуры, образовательным учреждениям и жилым кварталам, включая многоэтажный дом и 22 частных дома. Оккупанты также повредили газопровод, частные автомобили и машину спасателей.

В результате российской агрессии ранения получили 6 человек, среди них один ребенок.

Напомним

58-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной с российского дрона в Бериславе. Пострадавший госпитализирован с множественными травмами, включая осколочные ранения и черепно-мозговую травму.