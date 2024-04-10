Враг начал активнее применять разведывательные и боевые дроны на Харьковщине - ГПСУ

россия начала активнее применять разведывательные и боевые дроны в Харьковской области. За последние несколько дней пограничники уничтожили четыре БПЛА. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

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Отмечается, что страна-агрессор пытается проводить воздушную разведку и активно пускать в действие БПЛА оперативно-тактического уровня различных модификаций.

"На днях на Харьковском направлении во время выполнения боевых задач, пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат, который пересек государственную границу и летел вглубь территории Украины разведывательный беспилотник был сбит и превращен в мусор.

Также накануне пограничники приземлили два дрона камикадзе и маленького шпиона коптерного типа, которые в последнее время все чаще пытаются наносить удары по позициям пограничников и Сил обороны Украины", - сообщили в ГПСУ.

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ранее установили, что россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов.

"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10" экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".

Трекеры обеспечены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Подчеркнул, что трекеры попали в рф как товары двойного назначения, страна-производитель уже установлена.

"Как и большинство составляющих базы электронных компонентов в российском оружии, трекеры являются товарами двойного использования и могут применяться в гражданских и военных целях. Их компоненты, чипы и микроплаты, имеют не российское производство. Информация о производителях и страны-происхождения пока установлена и передана органам досудебного расследования", - добавил Рувин.