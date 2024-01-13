Враг на ВОТ обходит детские секции и ищет информаторов среди подростков
российские оккупанты ищут информаторов среди подростков в оккупированных спортивных клубах Запорожья, заставляя их доносить на сверстников и соседей.
Цены на нефть растут на фоне ударов США и Великобритании по базам хуситов из-за атак в Красном море
Цены на нефть выросли на 4% после ударов США и Великобритании по базам хуситов в Йемене, и нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель.
Суд в Эстонии отменил штраф депутату, который вывесил советский флаг
Эстонский суд отменил штрафы для двух мужчин, которые вывесили советский флаг, решив, что их действия не нарушали общественный порядок.
Экс-министра здравоохранения Вьетнама осудили на 18 лет за покупку ковид-тестов по завышенным ценам
Во Вьетнаме экс-министры, чиновники и другие должностные лица получили разные сроки заключения за участие в коррупционной схеме, связанной с хищением государственных средств при закупке тестов на COVID-19.
В НАТО не исключают, что война в Украине не завершится и в 2025 году
Представитель НАТО Мирча Джоане предполагает, что война в Украине может продолжаться и после 2025 года.
В Африке впервые за 50 лет страна к югу от Сахары получила статус свободной от малярии
Кабо-Верде объявлено ВОЗ свободной от малярии после того, как в течение трех лет не было зафиксировано ни одной местной передачи.
На Николаевщине военный застрелил себя и заместителя командира роты
В Николаеве военнослужащий убил заместителя командира роты перед тем, как покончить с собой; ведется расследование.
Туск обсудит с Дудой визит в Киев
Туск встретится с президентом Польши Дудой, чтобы обсудить вопросы безопасности и предстоящий визит в Киев.
Взрывы на окраинах Киева. Работает ПВО
Под Киевом прогремели взрывы. Как сообщил Кличко, работает ПВО.
Украинские борцы завоевали три медали на Zagreb Open 2024
Украинские борцы получили два золота и серебро на Zagreb Open 2024, а Алина Филиппович и Алла Белинская заняли самые высокие места.