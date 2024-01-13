Враг на ВОТ обходит детские секции и ищет информаторов среди подростков

россияне провели рейд в детских спортивных секциях, которые работают на временно оккупированной территории Запорожской области, ища среди подростков информаторов. Об этом сообщает Об этом пишет Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что подростков якобы опрашивали об условиях тренировки, но по факту искали нелояльные семьи. В частности, подростков призвали сообщать о "подозрительных лицах", то есть доносить на одноклассников и соседей.

Враг пытается противопоставить молодых спортсменов с ровесниками, чтобы выделить отдельную группу и сплотить вокруг своих идей. То есть реализует принцип "разделяй и властвуй, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, оккупанты не оставляют надежды набрать студентов в свои псевдоуниверститеты. На временно оккупированных территориях россияне создали фейковые вузы на базе захваченных помещений украинских университетов.



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