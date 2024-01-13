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Ворог на ТОТ обходить дитячі секції та шукає інформаторів серед підлітків

Ворог на ТОТ обходить дитячі секції та шукає інформаторів серед підлітків

Київ • УНН

 • 27593 перегляди

російські окупанти шукають інформаторів серед підлітків в окупованих спортивних клубах Запоріжжя, змушуючи їх доносити на однолітків та сусідів.

росіяни провели рейд у дитячих спортивних секціях, які працюють на тимчасово окупованій території Запорізької області, шукаючи серед підлітків інформаторів. Про це повідомляє Про це пише Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що підлітків нібито опитували щодо умов тренування, але по факту шукали нелояльні родини. Зокрема, підлітків закликали повідомляти про "підозрілих осіб", тобто доносити на однокласників та сусідів.

Ворог намагається протиставити молодих спортсменів з ровесниками, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип "розділяй та володарюй,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, окупанти не полишають надії набрати студентів до своїх псевдоуніверститетів. На тимчасово окупованих територіях росіяни створили фейкові внз на базі захоплених приміщень українських університетів.

На окупованих територіях загарбники взялися "промивати мізки" дітям у дитсадках – ЦНС05.01.24, 09:27 • 22125 переглядiв

Ольга Розгон

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