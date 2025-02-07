Враг атакует Сумщину: 285 взрывов и поврежденные дома в 12 громадах

Вражеские войска осуществили массированные атаки по Сумской области, где было зафиксировано 136 обстрелов, повлекших 285 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под вражеский огонь попали населенные пункты 12 громад региона.

Больше всего пострадали Краснопольская и Великописаревская громады. Здесь зафиксированы удары FPV-дронами, сброс взрывных устройств с беспилотников, артиллерийские и минометные обстрелы. Великописаревскую громаду атаковали также с вертолетов.

В Юнаковской громаде зафиксирован ракетный удар, а также удары танковыми снарядами, FPV-дронами и артиллерией. В результате атаки повреждены частные дома.

Середино-Будская громада подверглась наиболее интенсивному огню: обстрелы велись из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, дронов-камикадзе. Повреждены по меньшей мере семь жилых домов.

В Ахтырской громаде в результате падения беспилотника повреждены четыре домохозяйства.

Также под ударами оказались Хотинская, Белопольская, Новослободская, Есманьская, Путивльская, Шалыгинская и Миропольская громады. Противник активно применял беспилотники для сброса взрывчатки, а также осуществлял артиллерийские и минометные атаки.

Вражеский беспилотник упал на Сумщине, повреждены частные дома - ОВА