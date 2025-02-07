Ворог атакує Сумщину: 285 вибухів та пошкоджені будинки у 12 громадах

Ворожі війська здійснили масовані атаки по Сумській області, де було зафіксовано 136 обстрілів, що спричинили 285 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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Під ворожий вогонь потрапили населені пункти 12 громад регіону.

Найбільше постраждали Краснопільська та Великописарівська громади. Тут зафіксовано удари FPV-дронами, скидання вибухових пристроїв з безпілотників, артилерійські та мінометні обстріли. Великописарівську громаду атакували також з гелікоптерів.

У Юнаківській громаді зафіксовано ракетний удар, а також удари танковими снарядами, FPV-дронами та артилерією. У результаті атаки пошкоджено приватні будинки.

Середино-Будська громада зазнала найбільш інтенсивного вогню: обстріли велися з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, дронів-камікадзе. Пошкоджено щонайменше сім житлових будинків.

В Охтирській громаді внаслідок падіння безпілотника пошкоджено чотири домогосподарства.

Також під ударами опинилися Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Есманьська, Путивльська, Шалигинська та Миропільська громади. Противник активно застосовував безпілотники для скидання вибухівки, а також здійснював артилерійські та мінометні атаки.

Ворожий безпілотник упав на Сумщині, пошкоджено приватні будинки - ОВА