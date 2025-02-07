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Ворог атакує Сумщину: 285 вибухів та пошкоджені будинки у 12 громадах

Ворог атакує Сумщину: 285 вибухів та пошкоджені будинки у 12 громадах

Київ • УНН

 • 105572 перегляди

Ворожі війська здійснили 136 обстрілів по Сумській області, спричинивши 285 вибухів. Атаки включали використання артилерії, дронів, гелікоптерів та РСЗВ, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки у кількох громадах.

Ворожі війська здійснили масовані атаки по Сумській області, де було зафіксовано 136 обстрілів, що спричинили 285 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Під ворожий вогонь потрапили населені пункти 12 громад регіону.

Найбільше постраждали Краснопільська та Великописарівська громади. Тут зафіксовано удари FPV-дронами, скидання вибухових пристроїв з безпілотників, артилерійські та мінометні обстріли. Великописарівську громаду атакували також з гелікоптерів.

У Юнаківській громаді зафіксовано ракетний удар, а також удари танковими снарядами, FPV-дронами та артилерією. У результаті атаки пошкоджено приватні будинки.

Середино-Будська громада зазнала найбільш інтенсивного вогню: обстріли велися з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, дронів-камікадзе. Пошкоджено щонайменше сім житлових будинків.

В Охтирській громаді внаслідок падіння безпілотника пошкоджено чотири домогосподарства.

Також під ударами опинилися Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Есманьська, Путивльська, Шалигинська та Миропільська громади. Противник активно застосовував безпілотники для скидання вибухівки, а також здійснював артилерійські та мінометні атаки.

Ворожий безпілотник упав на Сумщині, пошкоджено приватні будинки - ОВА06.02.25, 19:29 • 32988 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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