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Ворожий безпілотник упав на Сумщині, пошкоджено приватні будинки - ОВА

Ворожий безпілотник упав на Сумщині, пошкоджено приватні будинки - ОВА

Київ • УНН

 • 32988 перегляди

В Охтирській громаді Сумської області впав ворожий безпілотник після 18:00. Внаслідок падіння пошкоджено чотири приватні будинки, постраждалих серед людей немає.

У Сумській області впав ворожий безпілотник. Пошкоджено приватні будинки. Попередньо, люди не постраждали, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.

Сьогодні, 6 лютого, після 18 години вечора відбулося падіння ворожого безпілотника на території Охтирської громади. Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджено чотири приватні будинки 

- йдеться у повідомленні.

Війська рф вдарили "шахедом" по громаді під Сумами: пошкоджені житлові будинки 02.02.25, 02:50 • 33475 переглядiв

За даними ОВА, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
sumyСуми

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