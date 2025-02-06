Ворожий безпілотник упав на Сумщині, пошкоджено приватні будинки - ОВА

У Сумській області впав ворожий безпілотник. Пошкоджено приватні будинки. Попередньо, люди не постраждали, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.

Сьогодні, 6 лютого, після 18 години вечора відбулося падіння ворожого безпілотника на території Охтирської громади. Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджено чотири приватні будинки - йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.