Ворожий безпілотник упав на Сумщині, пошкоджено приватні будинки - ОВА
Київ • УНН
В Охтирській громаді Сумської області впав ворожий безпілотник після 18:00. Внаслідок падіння пошкоджено чотири приватні будинки, постраждалих серед людей немає.
У Сумській області впав ворожий безпілотник. Пошкоджено приватні будинки. Попередньо, люди не постраждали, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.
Сьогодні, 6 лютого, після 18 години вечора відбулося падіння ворожого безпілотника на території Охтирської громади. Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджено чотири приватні будинки
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За даними ОВА, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.