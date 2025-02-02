Війська рф вдарили "шахедом" по громаді під Сумами: пошкоджені житлові будинки
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Садівську громаду Сумської області ударним безпілотником "Шахед". Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.
російські війська завдали цієї ночі повітряного удару по Садівській громаді під Сумами, застосувавши для атаки ударний безпілотник типу "Шахед". В результаті обстрілу були пошкоджені житлові будинки. Про це повідомляє Сумську обласну військову адміністрацію, пише УНН.
Сьогодні вночі ворог атакував БПЛА "шахед" Садівську громаду
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Зазначається, що за попередніми даними, внаслідок дронового удару противника у населеному пункті обійшлося без постраждалих та жертв.
Через ворожу повітряну атаку були пошкоджені житлові будинки (вікна, фасади, покрівлі).
В ОВА додали, що на місці удару працюють відповідні служби, наслідки дронового удару уточнюються.
Нагадаємо
30 січня ворог завдав удар по одному з 10-поверхових житлових будинків у Сумах. В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів.
В результаті обстрілу 76-річна жінка померла в лікарні від травм. Загальна кількість загиблих внаслідок удару по 10-поверховому будинку в Сумах досягла 10 осіб.