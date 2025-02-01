У Сумах кількість жертв ворожого удару по житловому будинку зросла до 10
Київ • УНН
76-річна жінка померла в лікарні від травм, отриманих під час атаки 30 січня. Загальна кількість загиблих внаслідок удару по 10-поверховому будинку в Сумах досягла 10 осіб.
У Сумах до 10 зросла кількість жертв ворожого удару по житловому будинку 30 січня - 76-річна жінка померла в лікарні від отриманих травм, повідомили у Сумській МВА у суботу у Telegram, пише УНН.
На жаль, сьогодні в лікарні померла 76-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожої атаки 30 січня. Кількість загиблих зросла до 10-ти
Доповнення
30 січня ворог завдав удар по одному з 10-поверхових житлових будинків у Сумах. В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів.