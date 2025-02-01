В Сумах количество жертв вражеского удара по жилому дому возросло до 10
Киев • УНН
76-летняя женщина скончалась в больнице от травм, полученных во время атаки 30 января. Общее количество погибших в результате удара по 10-этажному дому в Сумах достигло 10 человек.
В Сумах до 10 возросло количество жертв вражеского удара по жилому дому 30 января - 76-летняя женщина умерла в больнице от полученных травм, сообщили в Сумской ГВА в субботу в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, сегодня в больнице умерла 76-летняя женщина, пострадавшая в результате вражеской атаки 30 января. Количество погибших возросло до 10-ти
Дополнение
30 января враг нанес удар по одному из 10-этажных жилых домов в Сумах. В результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов.