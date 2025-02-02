Войска рф ударили "шахедом" по общине под Сумами: повреждены жилые дома
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Садовскую громаду Сумской области ударным беспилотником "шахед". В результате атаки повреждены жилые дома, пострадавших нет.
Российские войска нанесли этой ночью воздушный удар по Садовской общине под Сумами, применив для атаки ударный беспилотник типа "Шахед". В результате обстрела были повреждены жилые дома. Об этом сообщает Сумскую областную военную администрацию, пишет УНН.
Сегодня ночью враг атаковал БПЛА "шахед" Садовскую громаду
Детали
Отмечается, что по предварительным данным, в результате дронового удара противника в населенном пункте обошлось без пострадавших и жертв.
Из-за вражеской воздушной атаки были повреждены жилые дома (окна, фасады, кровли).
В ОВА добавили, что на месте удара работают соответствующие службы, последствия дронового удара уточняются.
Напомним
30 января враг нанес удар по одному из 10-этажных жилых домов в Сумах. В результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов.
В результате обстрела 76-летняя женщина скончалась в больнице от травм. Общее количество погибших в результате удара по 10-этажному дому в Сумах достигло 10 человек.