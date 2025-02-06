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НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
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Вражеский беспилотник упал на Сумщине, повреждены частные дома - ОВА

Вражеский беспилотник упал на Сумщине, повреждены частные дома - ОВА

Киев  •  УНН

 • 9820 просмотра

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В Ахтырской громаде Сумской области упал вражеский беспилотник после 18:00. В результате падения повреждены четыре частных дома, пострадавших среди людей нет.

В Сумской области упал вражеский беспилотник. Повреждены частные дома. Предварительно, люди не пострадали, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Сегодня, 6 февраля, после 18 часов вечера произошло падение вражеского беспилотника на территории Ахтырской громады. Предварительно, люди не пострадали. Повреждены четыре частных дома 

- говорится в сообщении.

Войска рф ударили "шахедом" по общине под Сумами: повреждены жилые дома02.02.25, 02:50 • 32303 просмотра

По данным ОВА, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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