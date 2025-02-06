Вражеский беспилотник упал на Сумщине, повреждены частные дома - ОВА
Киев • УНН
В Ахтырской громаде Сумской области упал вражеский беспилотник после 18:00. В результате падения повреждены четыре частных дома, пострадавших среди людей нет.
В Сумской области упал вражеский беспилотник. Повреждены частные дома. Предварительно, люди не пострадали, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
Сегодня, 6 февраля, после 18 часов вечера произошло падение вражеского беспилотника на территории Ахтырской громады. Предварительно, люди не пострадали. Повреждены четыре частных дома
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По данным ОВА, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.