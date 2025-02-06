Вражеский беспилотник упал на Сумщине, повреждены частные дома - ОВА

В Сумской области упал вражеский беспилотник. Повреждены частные дома. Предварительно, люди не пострадали, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Сегодня, 6 февраля, после 18 часов вечера произошло падение вражеского беспилотника на территории Ахтырской громады. Предварительно, люди не пострадали. Повреждены четыре частных дома - говорится в сообщении.

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По данным ОВА, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.