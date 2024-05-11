Враг атакует: ракетная опасность на Харьковщине и Полтавщине

Бросался и угрожал оружием полицейским в Броварах: мужчину отправили под стражу и определили залог в 242 тыс. гривен

Пьяному мужчине в Броварах Киевской области, который напал на полицейских и угрожал им оружием, грозит до 5 лет лишения свободы, его арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 242 000 гривен.