Враг атаковал Одессу - повреждена инфраструктура

Россия снова нанесла удар по Одессе, есть повреждения, сообщил в среду глава Одесской ГВА Сергей Лысак в социальных сетях, пишет УНН.

Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура - написал Лысак.

По его словам, детали выясняются.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о "барражирующих боеприпасах "Бандероль" в направлении Одессы из акватории Черного моря".

В Одесской области завершили эвакуацию атакованного рф поезда, где погибли двое железнодорожников