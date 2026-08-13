Враг атаковал Одессу - повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Российские войска атаковали Одессу, в результате чего пострадала инфраструктура. Детали инцидента в настоящее время выясняются.
Россия снова нанесла удар по Одессе, есть повреждения, сообщил в среду глава Одесской ГВА Сергей Лысак в социальных сетях, пишет УНН.
Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура
По его словам, детали выясняются.
До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о "барражирующих боеприпасах "Бандероль" в направлении Одессы из акватории Черного моря".
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