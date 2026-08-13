В Одесской области завершили эвакуацию атакованного рф поезда, где погибли двое железнодорожников

В Одесской области провели эвакуацию поезда, удар рф по которому унес жизни двух железнодорожников, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Завершили эвакуацию поезда, атакованного врагом. Пассажиры поезда не пострадали - написал Кипер.

Он указал, что сегодня утром враг цинично атаковал пассажирский поезд в Одесской области, в котором находились 340 пассажиров, в том числе 67 детей, а также поездные бригады. Удар пришелся по локомотиву. Машинист и его помощник погибли.

рф ударила реактивным "шахедом" по поезду в Одесской области: погибли машинист и помощник

"При координации Одесской областной военной администрации и благодаря совместной работе всех соответствующих служб людей оперативно эвакуировали с места удара. В дальнейшем 12 автобусами их доставили в безопасное место в городе Одесса. На маршруте эвакуации для безопасности пассажиров дежурили "скорые"", - отметил глава ОВА.

В Офисе Генпрокурора показали последствия и сообщили, что "в результате вражеского обстрела на месте погибли двое гражданских - 50-летний машинист и его 41-летний помощник. В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших".