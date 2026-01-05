Враг атаковал "Ланцетом" объект промышленности в Сумах

Армия рф атаковала объект промышленности в Сумах "Ланцетом", зафиксировано попадание. Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает УНН.

Сегодня около 12:00 зафиксировано попадание по объекту промышленности. Предварительно, это был вражеский БпЛА типа "Ланцет" - сообщил Кобзарь.

По его словам, в результате удара повреждены окна здания, расположенного рядом, пострадавших нет.

Большая часть Сум обесточена из-за массированной атаки дронов по энергосистеме – ГВА