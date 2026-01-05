Враг атаковал "Ланцетом" объект промышленности в Сумах
Киев • УНН
В Сумах зафиксировано попадание по объекту промышленности. Предварительно, это был вражеский БПЛА типа "Ланцет".
Армия рф атаковала объект промышленности в Сумах "Ланцетом", зафиксировано попадание. Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает УНН.
Сегодня около 12:00 зафиксировано попадание по объекту промышленности. Предварительно, это был вражеский БпЛА типа "Ланцет"
По его словам, в результате удара повреждены окна здания, расположенного рядом, пострадавших нет.
Большая часть Сум обесточена из-за массированной атаки дронов по энергосистеме – ГВА08.12.25, 21:57 • 4733 просмотра