Ворог атакував "Ланцетом" об’єкт промисловості у Сумах

Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 26233 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 36717 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 64337 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 77325 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 58184 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 63702 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62746 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65529 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57850 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 19732 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 27282 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 31217 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 27783 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес05:49 • 27078 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
Ексклюзив
09:07 • 26233 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 121421 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 139532 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 147844 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 282853 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Сергій Кислиця
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харківська область
Донецька область
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 30467 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 26610 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 26289 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 35473 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 81715 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
The Washington Post

Ворог атакував "Ланцетом" об’єкт промисловості у Сумах

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У Сумах зафіксовано влучання по об’єкту промисловості. Попередньо, це був ворожий БпЛА типу "Ланцет".

Ворог атакував "Ланцетом" об’єкт промисловості у Сумах

Армія рф атакувала об’єкт промисловості у Сумах "Ланцетом", зафіксовано влучання. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Пртем Кобзар, передає УНН.

Сьогодні близько 12:00 зафіксовано влучання по об’єкту промисловості. Попередньо, це був ворожий БпЛА типу "Ланцет" 

- повідомив Кобзар.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено вікна будівлі, яка розташована поруч, постраждалих немає.

Більша частина Сум знеструмлена через масовану атаку дронів по енергосистемі – МВА08.12.25, 21:57 • 4733 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Суми