Ворог атакував "Ланцетом" об’єкт промисловості у Сумах
Київ • УНН
У Сумах зафіксовано влучання по об’єкту промисловості. Попередньо, це був ворожий БпЛА типу "Ланцет".
Армія рф атакувала об’єкт промисловості у Сумах "Ланцетом", зафіксовано влучання. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Пртем Кобзар, передає УНН.
Сьогодні близько 12:00 зафіксовано влучання по об’єкту промисловості. Попередньо, це був ворожий БпЛА типу "Ланцет"
За його словами, внаслідок удару пошкоджено вікна будівлі, яка розташована поруч, постраждалих немає.
