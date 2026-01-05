Ворог атакував "Ланцетом" об’єкт промисловості у Сумах

Армія рф атакувала об’єкт промисловості у Сумах "Ланцетом", зафіксовано влучання. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Пртем Кобзар, передає УНН.

Сьогодні близько 12:00 зафіксовано влучання по об’єкту промисловості. Попередньо, це був ворожий БпЛА типу "Ланцет" - повідомив Кобзар.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено вікна будівлі, яка розташована поруч, постраждалих немає.

