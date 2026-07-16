Враг атаковал Киев баллистикой ночью 16 июля
Киев • УНН
В ночь на 16 июля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели взрывы и вспыхнул сильный пожар.
Враг в ночь на четверг, 16 июля, атаковал Киев баллистикой. Об этом сообщает УНН.
Подробности
В 0:46 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для столицы. КГГА сообщила об объявлении воздушной тревоги.
Находитесь в безопасных местах! Враг атакует город баллистикой!
В течение следующих нескольких минут в Киеве прогремело несколько мощных взрывов.
Вскоре местные СМИ сообщили, что в результате попаданий в столице вспыхнул сильный пожар, над городом поднимается дым.
Напомним
14 июля в результате ночной российской атаки на Киев возникли пожары и зафиксированы повреждения в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Обошлось без погибших и пострадавших.
Атака на Киев: 10 пострадавших, среди них ребенок, пожары в трех районах11.07.26, 08:03 • 26708 просмотров