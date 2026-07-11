Атака на Киев: 10 пострадавших, среди них ребенок, пожары в трех районах
Киев • УНН
В результате российской атаки на Киев пострадало 10 человек, из них 1 ребенок. В Соломенском, Дарницком и Днепровском районах зафиксированы попадания и пожары.
В результате российской атаки на Киев пострадало 10 человек, из них 1 ребенок. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах столицы зафиксированы попадания и пожары.
Соломенский район
В результате попадания в трехэтажное офисное и складское здание возник пожар. В настоящее время пожар ликвидирован. По другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.
Дарницкий район
После попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой регулировки светофоров. Пожар ликвидирован. В прилегающих жилых домах выбиты окна.
Днепровский район
В результате попадания произошел пожар в складском помещении. На местах работают спасатели и все соответствующие службы. Информация уточняется.
Напомним
Ночью 11 июля Киев атаковали ракетами, прозвучали как минимум три взрыва.
Из-за атак рф и непогоды частично без света 7 областей, в Киеве погиб энергетик и трое ранены09.07.26, 10:22 • 6954 просмотра