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Из-за атак рф и непогоды частично без света 7 областей, в Киеве погиб энергетик и трое ранены

Киев • УНН

 • 2098 просмотра

В результате обстрелов энергообъектов частично обесточены Днепропетровская, Донецкая, Сумская, Херсонская и Харьковская области. В Киеве из-за атаки БПЛА погиб один энергетик, еще трое ранены.

Из-за атак рф и непогоды частично без света 7 областей, в Киеве погиб энергетик и трое ранены

Из-за атак рф частично без света 5 областей, в Киеве погиб энергетик, еще трое ранены, из-за непогоды есть обесточенные потребители в 4 областях, графиков отключения не предусматривается, сообщили в Минэнерго в четвер, пишет УНН.

Вражеские атаки

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

- сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"За прошедшие сутки, в Киеве во время выполнения служебных обязанностей в результате атаки вражеского БПЛА на энергетический объект один энергетик погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", - указали в Минэнерго.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Непогода

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 168 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Будут ли графики

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - сообщили в министерстве.

Однако активное энергопотребление, как указано, сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 9 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 2,7% ниже, чем в это время предыдущего дня – в среду. Причина изменений – ясная погода в центральных и юго-западных областях Украины. Это обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 8 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на 2,9% выше, чем максимум предыдущего дня – во вторник, 7 июля. Причина – облачная погода в большинстве регионов и рост уровня энергопотребления из-за неэффективной работы бытовых солнечных электростанций.

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Юлия Шрамко

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