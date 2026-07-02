За последние 3,5 месяца регионы ввели в эксплуатацию 338,7 МВт децентрализованной генерации - Шмыгаль

Украина имеет скорректированный план – восстановить в течение года до 6 ГВт мощности. Работы выполняются в соответствии с утвержденными графиками. В целом только за последние 3,5 месяца регионами введено в эксплуатацию 338,7 МВт децентрализованной генерации. Больше всего в Киевской, Житомирской областях и Киеве. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Провели заседание Штаба. Аномальная жара и постоянные российские обстрелы создают колоссальную нагрузку на нашу энергосистему. Для стабилизации ситуации на этой неделе дал ряд поручений. Один из ключевых пунктов уже реализован – мы обеспечили привлечение дополнительного импорта электроэнергии. Благодаря этому решению сегодня и в ближайшие дни страна сможет пройти без применения графиков ограничений электроснабжения - написал Шмыгаль.

По его словам, главная тема встречи - текущее состояние ремонтных работ.

Имеем скорректированный план – восстановить в течение года до 6 ГВт мощности. Работы выполняются в соответствии с утвержденными графиками. Проанализировали развитие децентрализованной генерации. В целом только за последние 3,5 месяца регионами введено в эксплуатацию 338,7 МВт. Больше всего в Киевской, Житомирской областях и г. Киеве - добавил Шмыгаль.

В Киеве и ряде областей новые отключения электроэнергии из-за российских атак 2 июля

Министр подчеркнул, что отдельно обсудили защиту объектов энергетики.

Кроме того, по его словам, продолжается системная работа по привлечению международной финансовой поддержки. На сегодня в Фонд поддержки энергетики Украины уже зачислено более 152,6 млн евро взносов от партнеров, в частности Швеции, Нидерландов, Великобритании, Италии, Канады, Австралии, Германии, Исландии, Португалии, Словении, Хорватии и Латвии. Дополнительно ожидаем поступления еще 15,4 млн евро - от Европейской комиссии и Дании. Эта поддержка помогает восстанавливать инфраструктуру и закупать необходимое для ремонтов оборудование.

Напомним

В пятницу, 3 июля, не планируют вводить отключения света.