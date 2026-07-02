В Киеве и ряде областей новые отключения электроэнергии из-за российских атак 2 июля

В результате российских атак 2 июля произошли новые отключения электроэнергии в Киеве, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также сложная ситуация в Сумской области — там обесточено наибольшее количество потребителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

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Также из-за сложных погодных условий (гроза, порывы ветра) полностью или частично обесточены около 70 населенных пунктов в четырех областях — Закарпатской, Львовской, Черниговской и Киевской.

Учитывая последствия вражеских атак, а также погодные условия, энергетики рекомендуют пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00. Это период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций, отметили в Укрэнерго.

В вечерние часы, с 16:00 до 23:00 — сохранится острая необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте в это время использование мощной техники. Рациональное энергопотребление снижает вероятность применения вынужденных ограничений - говорится в сообщении.

Также энергетики предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцам рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях соответствующего оператора системы распределения (облэнерго).

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