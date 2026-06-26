Будут ли отключать свет в июле и августе - эксперты оценили риски и дали прогнозы

Украинская энергосистема неплохо преодолела первый жаркий месяц лета. Украинцы прошли его без почасовых графиков отключений света. Однако риски, возникающие под влиянием аномальных температур, остаются еще как минимум на несколько месяцев. Речь о том, что в жаркую погоду резко растет потребление электроэнергии. В частных домах, торговых точках, магазинах и госучреждениях включают кондиционеры, холодильное оборудование, насосы, льдогенераторы и вентиляторы. И это все - на фоне плановых ремонтов немалой части генерации и повреждения сетей после российских ракетно-дроновых атак.

Столкнутся ли энергетики с дефицитом мощностей и готовиться ли украинцам к тем суровым графикам отключений, которые действовали зимой, УНН спросил у экспертов.

Насколько энергосистема готова к прохождению летнего пика

Аналитик рынка электроэнергии агентства ExPro Дарья Орлова, с которой пообщались журналисты, отметила, что Украина в целом неплохо подготовилась к летнему сезону. Однако главные вызовы остаются неизменными: рост потребления, ремонтная кампания и риск новых ударов по энергетике.

Сейчас считаю, что украинская энергосистема неплохо подготовилась к лету, потому что, конечно, летний период не такой критичный, не такой сложный, как зимний. Но все равно могут возникать определенные трудности, в основном связанные, во-первых, с ростом потребления в системе, потому что активно начинают включать кондиционеры, увеличивается нагрузка на энергосистему. И второй пункт - это ремонтная кампания на крупнейших энергетических объектах - сказала Орлова.

В свою очередь, эксперт в области энергетики, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко оценил ситуацию более сдержанно. По его словам, самым уязвимым местом в отечественной энергосистеме остается покрытие пиковых нагрузок. Для этого нужны маневровые мощности - тепловая и гидрогенерация, которые больше всего пострадали от российских атак.

Большая часть генерации, которая может покрывать пиковые нагрузки, тепловая и вода, была разрушена. Частично ее восстанавливали, но проблемы у нас огромные - сказал Попенко.

Риски и возможные отключения летом: что говорят эксперты

Главный риск лета - совпадение нескольких факторов: жары, ремонтов, поврежденных сетей, слабой маневровой генерации, ограниченного импорта и новых ударов по энергетике. Вместе они могут привести к дефициту в конкретные часы или в отдельных регионах.

Аналитик рынка энергетики Дарья Орлова считает, что без масштабных прицельных ударов по энергетике Украина способна пройти лето без отключений света.

Если говорить о том, что условно мы находимся в таком состоянии, как сейчас, и ударов таких направленных, как раньше, нет, то я думаю, что лето мы способны пройти без отключений - сказала она.

В то же время эксперт предупредила, что главным фактором неопределенности остается война.

Главным фактором остается война и то, что Россия может возобновить направленные атаки на энергетические объекты. Сейчас это в основном касается регионов, например, Днепропетровской области, Харьковской области, Сумщины - отметила Орлова.

Эксперт в области энергетики Олег Попенко также считает прифронтовые области наиболее уязвимыми. Там проблема заключается в общем балансе электроэнергии и в физическом состоянии сетей, которые регулярно повреждаются обстрелами.

Все прифронтовые области находятся под угрозой отключений — временных или постоянных. Там огромные проблемы с доставкой электроэнергии, постоянные обстрелы, разрушается система распределения - сказал Попенко.

Среди регионов с наиболее рискованной ситуацией он назвал Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

Отдельно эксперт выделил Одессу и Киев. Для Киева проблема связана с большим потреблением и ограниченной локальной генерацией, для Одессы - с передачей электроэнергии и уязвимостью сетей.

Приведет ли пиковое потребление электричества в жару к его дефициту и отключениям

Жара - один из самых провоцирующих факторов для летнего энергобаланса. Высокие температуры подталкивают людей активно включать кондиционеры в квартирах, офисах, больницах, магазинах и на предприятиях. В городах это создает дополнительную нагрузку на трансформаторные подстанции и распределительные сети.

Дарья Орлова в эксклюзивном комментарии УНН на эту тему отмечает, что жара может вызвать как рост потребления, так и повышение аварийности сетей.

Сейчас, по прогнозам, видим, что Европу накрывает жара, возможно, она дойдет до нас. И, конечно, это еще больший рост потребления электроэнергии, это повышение аварийности в сетях. Тогда, конечно, отключения могут быть - сказала она.

В то же время аналитик не ожидает, что при таком сценарии отключения обязательно будут масштабными.

Не думаю, что это будет что-то существенное, что-то значительное в плане отключений, но вероятность такая все равно остается. На самом деле она оставалась бы и даже без войны, потому что даже в той же Европе бывают и блэкауты, и ограничения электроснабжения, в том числе из-за жары - резюмировала Орлова.

Олег Попенко в разговоре с журналистами УНН также подчеркнул: высокая температура быстро создает проблемы с покрытием спроса на электроэнергию.

Как только у нас становится очень высокая температура на улице, в это время возникают проблемы с необходимым количеством электроэнергии. Мы не можем ее покрывать, и здесь возможны отключения - объяснил он.

Эксперты подчеркнули, что отключения света может вызвать не только дефицит генерации. Иногда электроэнергия в системе есть, но сети не выдерживают нагрузки или не могут передать нужный объем в конкретный район.

Может быть, что это не только отсутствие имеющейся генерации, но еще и техническое состояние сетей неудовлетворительное. Они разрушаются, они не выдерживают - объяснил Попенко.

Ждут ли украинцев графики отключения света

На данный момент нет оснований говорить о гарантированных постоянных графиках стабилизационных отключений по всей стране. Но и прогнозировать, что их точно не будет, невозможно. Ситуация будет зависеть от температуры, ремонтной кампании, импорта, работы атомных блоков, состояния тепловой и гидрогенерации и новых атак.

Аналитик рынка электроэнергии агентства ExPro Дарья Орлова напомнила, что уроки лета 2024 года остаются актуальными. Тогда на ситуацию одновременно повлияли и жара, и аварийные ремонты атомных энергоблоков. Сотни тысяч украинцев были вынуждены во время экстремально высоких температур жить без кондиционеров, вентиляторов и возможности хранить продукты в холодильниках. Кроме того, в многоэтажках не работали лифты, а верхние этажи не получали воду из-за неработающих электрических насосов.

У нас есть уроки 2024 года, когда летом были существенные отключения. Тогда в тот момент совпали жара и аварийные ремонты на атомных энергоблоках. Я надеюсь, что в этом году этого не будет. Если не будет аварийных ремонтов, то не будет отключений. И надеюсь, что и жары не будет - сказала она.

По оценке главы Союза потребителей коммунальных услуг, наибольшая вероятность ограничений сохраняется в прифронтовых регионах, Одессе, Киеве и областях, где поврежденные сети или высокий спрос могут создать локальный дефицит. Западные области имеют лучшую ситуацию благодаря близости к импортным перетокам.

Нужно понимать, что кроме Запада Украины, где достаточно возможности покрыть импорт, отключить могут любую область - сказал эксперт.

Поэтому базовый прогноз на лето от экспертов таков: при умеренной температуре, стабильном импорте и без новых масштабных атак графики могут не применяться или вводиться точечно. При длительной жаре, авариях, повреждениях сетей или дефиците импорта возможны почасовые ограничения для отдельных регионов.

Напомним

Ранее мы писали о том, что из-за жары свыше 35 градусов в Украине возможны ограничения света до четырех часов. Самая сложная ситуация ожидается в Киеве, Одессе и Кривом Роге.