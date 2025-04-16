Враг активизировался на Купянщине: увеличил количество ударов, использует дальнобойное оружие

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 15317 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 64097 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 36145 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 41321 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 48804 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 89481 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 81926 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35245 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60431 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109115 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.8м/с
50%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 85408 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 48967 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 26537 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 20676 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 7888 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 64100 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 86501 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 89484 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 81929 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 182361 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 49784 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 28542 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 29615 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 30990 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 33312 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Враг активизировался на Купянщине: увеличил количество ударов, использует дальнобойное оружие

Киев • УНН

 • 2184 просмотра

Российские войска усилили обстрелы Купянского района, применяя дальнобойное оружие, в частности системы "Смерч" и "Ураган". Несмотря на это, украинские военные контролируют ситуацию.

Враг активизировался на Купянщине: увеличил количество ударов, использует дальнобойное оружие

россияне увеличивают количество ударов вглубь Купянщины, применяя дальнобойное оружие, которое давно не использовали. В частности, "Смерчи" и "Ураганы". Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич, передает корреспондент УНН.

Начальник Купянской РВА подчеркнул, что обстрелы продолжаются ежедневно. Враг применяет артиллерию, КАБы и дальнобойное оружие.

Вглубь враг начинает работать очень активно. Видим обстрелы тех населенных пунктов, которые расположены подальше, в направлении Великого Боровика, Шевченково, все восемь громад, которые есть в районе, страдают 

- говорит Канашевич.

По его словам, враг начал использовать дальнобойное оружие, которое уже давно мы не чувствовали, имеется в виду "Ураганы", "Смерчи" и поэтому "мы видим, что с использованием этого оружия весь район страдает".

Канашевич отметил, что россияне находятся более чем в 4 км от города, это стала линия. Но оккупанты постоянно "мацают" украинскую оборону. Однако глава РВА заверил, что захватчики успешно ликвидируются и, по свидетельству военных, ситуация остается контролируемой.

Добавим

Что касается эвакуации местного населения, то здесь, по словам Канашевича, есть определенные сложности. После минувших суток, в течение которых наблюдались постоянные обстрелы, из района выехало 7 человек, что составляет несущественную долю от количества всех жителей, проживающих в "опасных" громадах.

К сожалению, за вчерашний день выехало 7 человек: 2 человека из Купянской общины и 5 – из Кондрашевской общины. На фоне того, что в опасных общинах, пять громад у нас таких, проживают 5900 человек, 7 человек за день выехали – это такая цифра, которая не может удовлетворять, говорит он.

Безусловно больше внимания уделяем эвакуации детей. У нас еще остается 14 детей в Кондрашевской громаде, именно в зоне принудительной эвакуации. Работаем, общаемся, но видим, что они не очень торопятся 

- добавляет Канашевич.

россияне усиливают давление на Харьковском направлении – ГПСУ15.04.25, 14:34 • 5832 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
БМ-27 "Ураган"
BM-30 Smerch
Купянск
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,330.88
Tesla
$247.68
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77