Враг активизировался на Купянщине: увеличил количество ударов, использует дальнобойное оружие

россияне увеличивают количество ударов вглубь Купянщины, применяя дальнобойное оружие, которое давно не использовали. В частности, "Смерчи" и "Ураганы". Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич, передает корреспондент УНН.

Начальник Купянской РВА подчеркнул, что обстрелы продолжаются ежедневно. Враг применяет артиллерию, КАБы и дальнобойное оружие.

Вглубь враг начинает работать очень активно. Видим обстрелы тех населенных пунктов, которые расположены подальше, в направлении Великого Боровика, Шевченково, все восемь громад, которые есть в районе, страдают - говорит Канашевич.

По его словам, враг начал использовать дальнобойное оружие, которое уже давно мы не чувствовали, имеется в виду "Ураганы", "Смерчи" и поэтому "мы видим, что с использованием этого оружия весь район страдает".

Канашевич отметил, что россияне находятся более чем в 4 км от города, это стала линия. Но оккупанты постоянно "мацают" украинскую оборону. Однако глава РВА заверил, что захватчики успешно ликвидируются и, по свидетельству военных, ситуация остается контролируемой.

Добавим

Что касается эвакуации местного населения, то здесь, по словам Канашевича, есть определенные сложности. После минувших суток, в течение которых наблюдались постоянные обстрелы, из района выехало 7 человек, что составляет несущественную долю от количества всех жителей, проживающих в "опасных" громадах.

К сожалению, за вчерашний день выехало 7 человек: 2 человека из Купянской общины и 5 – из Кондрашевской общины. На фоне того, что в опасных общинах, пять громад у нас таких, проживают 5900 человек, 7 человек за день выехали – это такая цифра, которая не может удовлетворять, говорит он.

Безусловно больше внимания уделяем эвакуации детей. У нас еще остается 14 детей в Кондрашевской громаде, именно в зоне принудительной эвакуации. Работаем, общаемся, но видим, что они не очень торопятся - добавляет Канашевич.

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