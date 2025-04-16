Ворог активізувався на Куп'янщині: збільшив кількість ударів, використовує далекобійну зброю

росіяни збільшують кількість ударів вглиб Куп'янщини, застосовуючи далекобійну зброю, яку давно не використовували. Зокрема "Смерчі" та "Урагани". Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, передає кореспондент УНН.

Начальник Куп'янської РВА наголосив, що обстріли травають щоденно. Ворог застосовує артилерію, КАБи та далекобійну зброю.

Углиб ворог починає працювати дуже активно. Бачимо обстріли тих населених пунктів, які розташовані подалі, в напрямку Великого Боровика, Шевченкова, всі вісім громад, які є в районі, потерпають - каже Канашевич.

За його словами, ворог почав використовувати далекобійну зброю, яку вже давно ми не відчували, мається на увазі "Урагани", "Смерчі" і тому "ми бачимо, що з використанням цієї зброї весь район потерпає".

Канашевич зазначив, що росіяни знаходяться за понад 4 км від міста, це стала лінія. Але окупанти постійно "мацають" українську оборону. Проте очільник РВА запевнив, що загарбники успішно ліквідуються і, за свідченням військових, ситуація залишається контрольованою.

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Щодо евакуації місцевого населення, то тут за словами, Канашевича, є певні складнощі. Після минулої доби, протягом якою спостерігались постійні обстріли, з району виїхало 7 людей, що складає несуттєву частку від кількості всіх мешканців, що проживають у "небезпечних" громадах.

На жаль, за вчорашній день виїхало 7 людей: 2 людини з Куп'янської громади та 5 – з Кіндрашівської громади. На фоні того, що в небезпечних громадах, п'ять громад у нас таких, проживають 5900 людей, 7 людей за день виїхали – це така цифра, яка не може задовольняти, каже він.

Безумовно більшу увагу приділяємо евакуації дітей. У нас ще залишається 14 дітей в Кіндрашівській громаді, саме в зоні примусової евакуації. Працюємо, спілкуємось, але бачимо, що вони не дуже квапляться - додає Канашевич.

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