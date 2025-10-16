$41.760.01
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
16 октября, 06:35
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и США
15 октября, 20:42
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии
15 октября, 10:41
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Враг 61 раз атаковал позиции Сил обороны: активные бои на Покровском и Александровском направлениях

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

На фронте зафиксирована 61 атака врага, из них 18 на Покровском и 13 на Александровском направлениях. Украинские защитники отбивают штурмы, бои продолжаются на нескольких участках.

Враг 61 раз атаковал позиции Сил обороны: активные бои на Покровском и Александровском направлениях

В настоящее время на фронте враг 61 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Александровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник дважды штурмовал позиции наших защитников. Вражеская авиация нанесла шесть авиаударов, в общей сложности сбросив 16 управляемых авиационных бомб. Также враг совершил 118 обстрелов, в том числе 19 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили семь штурмов врага вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и в направлении Колодязного, Бологовского, Кутьковки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Противник с начала суток семь раз атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Богуславка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбивают две атаки в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка и Лиман.

На Константиновском направлении российские оккупанты семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербиновка, Русин Яр и в направлении Степановки и Софиевки. Украинские подразделения отбили пять атак, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 18 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Красный Лиман, Новоекономическое, Родинское, Покровск, Зверово, Котлино, Филиал и в направлении Белицкого и Балагана. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 13 атак.

На Александровском направлении захватчики 13 раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Январское, Сосновка, Вербовое, Новониколаевка и Новогригорьевка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник совершил одну неудачную наступательную операцию в районе Степного.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов.

На Славянском, Краматорском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Украина