Ворог 61 раз атакував позиції Сил оборони: активні бої на Покровському та Олександрівському напрямках

На даний час на фронті ворог 61 раз атакував позиції Сил оборони. Ворог активно діє на Покровському та Олександрівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник двічі штурмував позиції наших захисників. Ворожа авіація завдала шість авіаударів, загалом скинувши 16 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 118 обстрілів, зокрема 19 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

Противник із початку доби сім разів атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивають дві атаки в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти сім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербинівка, Русин Яр та в напрямку Степанівки й Софіївки. Українські підрозділи відбили п’ять атак, ще два бойові зіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 18 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Філія та в напрямку Білицького й Балагану. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 13 атак.

На Олександрівському напрямку загарбники 13 разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Новомиколаївка та Новогригорівка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів.

На Слов’янському, Краматорському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

