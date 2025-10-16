Ворог 61 раз атакував позиції Сил оборони: активні бої на Покровському та Олександрівському напрямках

$41.760.01
Ексклюзив
15:34
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
12:39
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК
16 жовтня, 06:15
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування
16 жовтня, 07:09
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго
16 жовтня, 07:17
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод
16 жовтня, 07:27
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом
16 жовтня, 08:51
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
12:39
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод
16 жовтня, 07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування
16 жовтня, 07:09
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"
15 жовтня, 11:45
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Юлія Свириденко
Україна
Вашингтон
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото
15 жовтня, 15:48
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям
15 жовтня, 00:05
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин
14 жовтня, 13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства
14 жовтня, 13:05
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур
13 жовтня, 15:39
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото
MIM-104 Patriot
МіГ-31

Ворог 61 раз атакував позиції Сил оборони: активні бої на Покровському та Олександрівському напрямках

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

На фронті зафіксовано 61 атаку ворога, з них 18 на Покровському та 13 на Олександрівському напрямках. Українські захисники відбивають штурми, бої тривають на кількох ділянках.

Ворог 61 раз атакував позиції Сил оборони: активні бої на Покровському та Олександрівському напрямках

На даний час на фронті ворог 61 раз атакував позиції Сил оборони. Ворог активно діє на Покровському та Олександрівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник двічі штурмував позиції наших захисників. Ворожа авіація завдала шість авіаударів, загалом скинувши 16 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 118 обстрілів, зокрема 19 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

Противник із початку доби сім разів атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивають дві атаки в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти сім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербинівка, Русин Яр та в напрямку Степанівки й Софіївки. Українські підрозділи відбили п’ять атак, ще два бойові зіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 18 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Філія та в напрямку Білицького й Балагану. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 13 атак.

На Олександрівському напрямку загарбники 13 разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Новомиколаївка та Новогригорівка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів.

На Слов’янському, Краматорському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Понад тисяча солдатів та сотні БпЛА вже не допоможуть ворогу у війні проти України: Генштаб - про втрати росіян за добу
16.10.25, 07:24

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Україна