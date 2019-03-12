ВР рассмотрела более 50 поправок языкового закона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Народные депутаты Украины рассмотрели более 50 из более 2 тысяч поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного, передает УНН.
Проект закона 2679-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного направлен на: защиту государственного статуса украинского языка как языка гражданства Украины; утверждение украинского языка, как языка межэтнического общения и взаимопонимания в Украине; функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности; применения украинского языка как государственного на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни, а также в международном общении и при осуществлении должностными лицами представительских функций; развития украинского языка, как самобытного языка титульной нации с целью укрепления национального самосознания украинского и сохранения национальной культуры, традиций, обычаев и исторической памяти украинской нации.
Кроме того, документ также регулирует вопросы применения украинского языка, как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие этого закона не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами. Он будет регулировать применение украинского языка, как языка гражданства Украины, применения украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности применение украинского языка в публичных сферах.
Законопроект о языках предусматривает использование украинского языка на телеканалах - не менее 90%, в пунктах распространения - не менее 50% журналов и газет, не менее 50% книг на украинском языке в книжных магазинах, а также украиноязычное образование.
Напомним, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.
Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.