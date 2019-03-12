ВР розглянула понад 50 поправок мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Народні депутати України розглянули понад 50 із понад 2 тисяч поправок до законопроекту про функціонування української мови як державної, передає УНН.
Проект закону 2679-д про забезпечення функціонування української мови як державної направлений на: захист державного статусу української мови як мови громадянства України; утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування і порозуміння в Україні; функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності та національної безпеки; застосування української мови як державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя, а також у міжнародному спілкуванні та при здійсненні посадовими особами представницьких функцій; розвитку української мови, як самобутньої мови титульної нації з метою зміцнення національної самосвідомості українців та збереження національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті української нації.
Крім того, документ також урегульовує питання застосування української мови як державної у публічних сферах суспільного життя. Дія цього закону не поширюватиметься на мову релігійних обрядів та на сферу приватного спілкування між особами. Він регулюватиме застосування української мови як мови громадянства України, застосування української мови у діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів господарювання державної і комунальної форм власності, застосування української мови в публічних сферах.
Законопроект про мови передбачає використання української мови на телеканалах — не менше 90%, в пунктах розповсюдження — не менше 50% журналів і газет, не менше 50% книжок українською мовою в книгарнях, а також україномовну освіту.
Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2000 правок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.
Раніше голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.