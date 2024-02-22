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ВР приняла закон о реформе рынка капиталов

ВР приняла закон о реформе рынка капиталов

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 12:28  •  14465 просмотра

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Верховная Рада приняла законопроект о реформировании рынка капитала и Комиссии по ценным бумагам Украины.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5865 о реформе рынка капиталов и Комиссии по ценным бумагам, сообщили в депутатском корпусе в четверг, пишет УНН.

Детали

"Первый пошел - законопроект о Комиссии ценных бумаг и реформе рынка капиталов №5865 принят в целом. "За" - 279. При рассмотрении слетели две правки из 2000+: об увеличении зарплат (№518) и о конфликте интересов (№361) не набрали голосов и были отклонены", - сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, документ проголосован в первом чтении был еще в 2021 году. "Таким образом, работа продолжалась два года. Принятие этого законопроекта является важным условием Всемирного банка. Поэтому, это выполнение наших евроинтеграционных обязательств", - отметил Гончаренко в Telegram.

"Первый из трех законов в World Bank принят. Осталось два", - добавил Железняк.

Банковская система Украины имеет достаточный запас капитала и прочности - Нацбанк10 января 2024, 16:02 • 106776 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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