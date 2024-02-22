ВР приняла закон о реформе рынка капиталов
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект о реформировании рынка капитала и Комиссии по ценным бумагам Украины.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5865 о реформе рынка капиталов и Комиссии по ценным бумагам, сообщили в депутатском корпусе в четверг, пишет УНН.
Детали
"Первый пошел - законопроект о Комиссии ценных бумаг и реформе рынка капиталов №5865 принят в целом. "За" - 279. При рассмотрении слетели две правки из 2000+: об увеличении зарплат (№518) и о конфликте интересов (№361) не набрали голосов и были отклонены", - сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, документ проголосован в первом чтении был еще в 2021 году. "Таким образом, работа продолжалась два года. Принятие этого законопроекта является важным условием Всемирного банка. Поэтому, это выполнение наших евроинтеграционных обязательств", - отметил Гончаренко в Telegram.
"Первый из трех законов в World Bank принят. Осталось два", - добавил Железняк.
Банковская система Украины имеет достаточный запас капитала и прочности - Нацбанк10 января 2024, 16:02 • 106776 просмотров
ВР приняла закон о реформе рынка капиталов
Верховная Рада приняла законопроект о реформировании рынка капитала и Комиссии по ценным бумагам Украины.
На Закарпатье задержали двух мужчин, которые избили военного
Двух мужчин в возрасте 51 и 39 лет обвинили в хулиганстве за избиение военнослужащего в Мукачево. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
Министр обороны беларуси заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе более 100 тыс. военных
Министр обороны беларуси утверждает, что Украина разместила более 100 000 военнослужащих у белорусской границы.
Помогал уклонистам: у экс-главы ВЛК Черниговщины нашли почти 1 млн долларов
Служба безопасности Украины задержала бывшего руководителя ВВК Черниговщины, который за взятки помогал уклоняться от военной службы, изъяв у него почти 1 миллион долларов.
Бундестаг отклонил поставки ракет Taurus в Украину
Немецкий Бундестаг отклонил предложение о поставках Украине крылатых ракет Taurus.
Все больше поляков начинают бояться нападения россии - опрос для польских СМИ
Все больше поляков опасаются, что путин захочет напасть на Польшу из-за продолжающейся войны россии в Украине.
В Минобразования утвердили даты национального мультипредметного теста в 2024 году
Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году, которое состоится с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и с 11 по 19 июля во время дополнительной сессии.
Экстрадиция Рабиновича пока невозможна - ГБР
Пресс-секретарь ГБР заявила, что экстрадиция бывшего народного депутата Вадима Рабиновича из Израиля в Украину пока невозможна, поскольку политики, которые сбежали в такие страны, как Россия, не имеют международной правовой помощи.
В Воздушных силах рассказали, какие ракеты будут на истребителях F-16
Спикер ВС ВС Украины заявил, что истребители F-16 будут оснащены бомбами и ракетами, которые сейчас используются на самолетах МиГ-29 и Су-27, но смогут использовать их более эффективно, чем истребители советских времен.
Квадратное сечение корпуса и измененная боевая часть: Александр Рувин рассказал об особенностях российской ракеты "Х-69"
Первое исследование обломков новой российской крылатой ракеты Х-69 показало, что она имеет квадратное сечение корпуса и модифицированную боеголовку.